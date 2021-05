Conjoncture : la campagne de vaccination a redonné confiance aux opérateurs économiques [CMC]

Le Centre marocain de conjoncture vient de livrer ses perspectives concernant l’évolution de l’économie nationale, dans ce contexte de persistance de la crise sanitaire. Les détails.

Le Centre marocain de conjoncture (CMC) est confiant quant aux perspectives de l’économie nationale. Ainsi, dans sa publication mensuelle, le CMC souligne que la campagne de vaccination a « apporté un grand bol d’air au climat des affaires ». Le centre estime que « cette campagne a également redonné confiance aux opérateurs économiques qui, certes avec précaution, sont en train d’aborder le virage 2021 avec détermination et un brin d’optimisme dans bon nombre de secteurs d’activités ». En ce qui concerne les perspectives économiques du royaume, le CMC précise que l’accès aux vaccins devrait favoriser la confiance et la reprise de l’activité, tandis que les sous-performances du tourisme et du secteur des services en général constituent un facteur de baisse des perspectives économiques.

Lire aussi| Coronavirus : voici les huit mesures choc proposées par le panel d’experts de l’OMS

« Dans un contexte économique particulièrement contraignant avec la persistance de la crise sanitaire et ses effets déstabilisateurs, les programmes de soutien à l’activité engagés dans l’urgence peinent à produire les résultats escomptés que ce soit au plan de la croissance, de l’emploi ou du progrès social », fait observer le CMC, insistant sur l’importance du soutien aux PME-PMI et l’appui à la dynamique d’investissement. « Plus d’une année après le déclenchement de la pandémie et après de multiples efforts pour en atténuer les effets tant au plan économique que social, le cycle d’activité, bien que résilient, ne donne pas encore les signes d’une inflexion de tendance suffisamment vigoureuse », constate aussi le centre.

Lire aussi| L’ONMT publie son premier bulletin bimensuel dédié à la relance du tourisme [document]

Le CMC appelle ainsi à consolider les programmes de soutien aux PME à travers la facilitation de l’accès au financement mais aussi l’amélioration de l’environnement compétitif. De même, on note l’intensification de l’effort d’investissement pour la transformation structurelle et la modernisation de l’économie.