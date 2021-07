Connectivité. Huawei signe un contrat 4G pour des véhicules Volkswagen

Huawei vient fraîchement de parapher un accord de licence avec un fournisseur de Volkswagen. De quoi permettre au constructeur automobile allemand d’utiliser dans ses véhicules connectés les technologies 4G du géant chinois des télécoms.

Huawei a présenté ce nouvel accord comme le plus important qu’il ait jamais signé dans le secteur automobile. Toutefois, le nom du fournisseur en question et le montant de la transaction n’ont pas été révélés. Dans le détail, l’accord, qui comprend une licence relative aux brevets 4G de Huawei, s’appliquera aux véhicules Volkswagen faisant appel à la connectivité sans fil.

Lire aussi | 5G. Environ 150 millions d’abonnements d’ici 2026 en Afrique du Nord et au Moyen-Orient [Rapport]



«Nous nous réjouissons qu’une société de premier plan dans le domaine des technologies de la communication ait accordé à l’un de nos fournisseurs une licence sur des brevets de communications mobiles essentiels», a précisé le constructeur allemand.

Lire aussi | France. Les tests PCR et antigéniques désormais payants pour les touristes étrangers



Il estime par ailleurs que ce contrat «est un modèle de réussite de la coopération de plus en plus étroite entre l’industrie de la mobilité et celle de l’information et des communications». Rappelons que les perspectives de développement des voitures connectées donnent lieu à une véritable bataille des brevets entre les constructeurs automobiles et les groupes de télécommunication.

(Avec MAP)