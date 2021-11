Conseil de Développement et de Solidarité : un Think Tank toujours actif et présent

Le «Conseil de Développement et de Solidarité» (CDS) a tenu son Assemblée générale ordinaire et organisé une rencontre avec Chakib Benmoussa sur la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.

Depuis 2009, le CDS, organisation non gouvernementale, n’a pas cessé de contribuer qualitativement à des débats et réflexions sur plusieurs thématiques tout en accumulant un riche savoir-faire qu’il partage avec les acteurs publics ou privés, mais aussi avec d’autres associations.

Son assemblée générale ordinaire, tenue le 5 novembre, avec succès, a annoncé aussi une belle reprise, avec l’invitation de Chakib Benmoussa qui a présidé la Commission spéciale chargée du modèle de développement. Dans cette démarche, le CDS démontre sa capacité d’organiser des débats publics d’actualité, en vue de répondre à des besoins sociétaux prioritaires et urgents, et de participer ainsi à une dynamique collective de changement, entamée avec la présentation du rapport sur le nouveau modèle de développement (NMD) au Souverain.

A cette occasion, Chakib Benmoussa a présenté les principales conclusions du rapport général sur le modèle de développement, tout en inscrivant son discours dans la phase de début de mise en œuvre, au cours de laquelle, il est question de «libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous».

Nommé récemment ministre de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, par le Souverain, dans le gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch, Chakib Benmoussa est ainsi passé de la «phase conception» à la «phase opérationnelle». Le domaine qui lui a été confié, constitue le «cœur» du NMD, car ayant trait au «capital humain», cette première richesse des nations.

Avec Farida Moha, experte en communication, Chakib Benmoussa n’aura pas de difficulté à faire, à nouveau, preuve d’excellence en matière d’explication et de vulgarisation, sans tomber dans le piège du simplisme ou de la banalisation. L’analyse systémique caractérise la rigueur méthodologique de cette personnalité «polyvalente», forgée dans la réalité, tout en étant solidement armé sur le plan théorique.

Retraçant le processus qui a donné naissance à «un modèle marocain conçu par des marocains», processus basé avant tout sur l’écoute, l’interaction et la participation des acteurs économiques, sociaux, politiques, culturels (…), Chakib Benmoussa a exposé la quintessence des conclusions du rapport, tout en soulignant la nécessaire continuité dans l’implication des acteurs de la société civile, comme condition sine qua non à la réussite pratique des solutions proposées dans le NMD.

Certains mots clés ont été mis en exergue : APPROPRIATION du NMD par les citoyens et par tous les acteurs ; CONFIANCE ; et COHERENCE. Trois termes impliquant une dynamique de changement, à la fois collective, multidimensionnelle et globale. Difficultés, voire obstacles structurels et résistances font partie de ce processus et ne doivent pas faire peur. L’adhésion active et massive des citoyens est la clé de réussite de ce défi national.

Le CDS, Think Tank multidisciplinaire, en organisant cette rencontre, a ainsi été l’un des premiers acteurs à répondre présent pour accompagner activement la déclinaison concrète et effective du NMD, ce «chantier du siècle» pour la construction d’un «autre Maroc», où la croissance est inséparable de l’inclusion et de la durabilité.

A travers cet évènement, initié par Farida Moha, Mohamed Benamour, reconduit à la tête du CDS, a su, avec son équipe plurielle, démontrer la capacité des marocains à mobiliser leur intelligence collective pour un meilleur «Vivre ensemble».