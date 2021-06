Conseil de gouvernement : Abdelaziz Babqiqi nommé Directeur de l’OMPIC

Abdelaziz Babqiqi est le nouveau Directeur de l’OMPIC. Il a été nommé à ce poste en conseil de Gouvernement le 3 juin 2021. Rompu à la tâche, il aura la mission de poursuivre la stratégie de l’office.

Abdelaziz Babqiqi prend les commandes de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Il a en effet été nommé en Conseil de gouvernement le 3 juin 2021. Il succède ainsi au brillant Larbi Benrazouk. Le nouveau Directeur aura donc la mission de poursuivre la stratégie de l’OMPIC. Rompu à la tâche, Abdelaziz Babqiqi a occupé plusieurs fonctions de grande importance, avant cette nomination. Il a, entre autres, occupé le poste de Directeur des statistiques, des études, de la veille et de l’évaluation au Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique.

Pour rappel, Abdelaziz Babqiqi a commencé sa carrière dans la fonction publique en novembre 2006 en tant qu’Ingénieur d’Etat chargé du dossier des changements climatiques à la Direction de la Météorologie Nationale. Il est lauréat de l’Ecole Hassania des Travaux Publics, et est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Météorologiste et d’un Doctorat en « Sciences de l’Environnement ». Partenaire incontournable de l’entreprise, l’OMPIC intervient dans la protection de la propriété industrielle (marques, brevets d’invention, dessins et modèles industriels) et tient les registres nationaux des titres de propriété industrielle. Il assure aussi la tenue du Registre central du commerce sur lequel sont inscrites les entreprises qui exercent une activité commerciale sur le territoire national. Il a également pour rôle de diffuser l’information se rapportant à l’entreprise : extraits de registre de propriété industrielle et commerciale, statuts, bilans.

