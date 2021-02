Conseil des ministres : Habiba Laklalech nommée DG de l’ONDA et Hassan Boubrik à la tête de la CNSS

Suite au conseil des ministres de ce jeudi 11 février,et selon un communiqué du palais royal, S.M. le Roi Mohammed VI a nommé Habiba Laklalech à la tête de l’ONDA et Hassan Boubrik à la tête de la CNSS.

Habiba Laklalech occupait jusqu’ici la fonction de DGA de la RAM. Elle a été nommée à la tête de l’Office nationale des aéroports. Elle prendra le relais de Zouhair El Oufir. Habiba Laklalech affiche également une riche expérience incluant un post d’Assistant Brand Manager puis en Brand Manager de 1995 à 2002 à Procter & Gamble. Elle rejoint Meditel pour occuper le poste de Directeur Gestion de Produits puis de Directeur de la Business Unit Clients Particuliers avant d’intégrer en 2006 la Royal Air Maroc en tant que Directeur Audit et Organisation et en 2008 en tant que directrice Stratégie de Groupe et Directeur Audit et Organisation.

En 2010, elle est promue Directrice générale adjointe en charge des finances et support. En 2014, elle prend en charge le pôle commercial. Aussi, en 2014, elle a été décorée Chevalier de l’Ordre du Trône par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Pour sa part, Hassan Boubrik, président de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (poste qu’il occupait depuis 2016), a été nommé à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale, à l’initiative du ministre du travail Mohamed Amekraz.

