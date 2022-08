Constructeurs automobiles. Quels sont ceux qui seront présents au Mondial de l’Auto de Paris ?

Et à regarder d’un peu plus près la liste des participants au Mondial, les absents sont nombreux. En effet, Abarth, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Hyundai, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Porsche, Seat, Skoda, Toyota et Volkswagen n’ont pas manifesté leur intérêt de participer au Mondial de Paris.

Quoi qu’il en soit, plusieurs constructeurs français seront bel et bien présents comme Alpine qui va dévoiler son nouveau prototype Alpine E-ternité aux côtés d’une gamme inédite de l’A110. Chez DS, le nouveau DS 7 restylé, ainsi qu’une évolution du DS 3 Crossback devraient venir animer le stand de la marque française de luxe du Groupe Stellantis.

C’est la 408 qui viendra égayer le stand de Peugeot ; de même que le nouveau concept Scénic Vision, le nouveau Austral, l’actuelle Mégane E-Tech ainsi qu’un concept autour de la Renault 5 électrique, constitueront les principales nouveautés de la marque au losange.

À noter la présence de la marque NamX fondée par le Franco-Marocain Faouzi Annajah, qui dévoilera son HUV fonctionnant à l’hydrogène, grâce à des cartouches amovibles. Un engin qui devrait être lancé courant 2025.

D’autres constructeurs comme BYD, Dacia, Fisker, Great Wall Motors, Hopium et Jeep ont confirmés leur présence.

Faut-il souligner que le Mondial de Paris sera concentré sur une semaine (contre 15 jours auparavant), avec une journée dédiée à la presse et six journées ouvertes au public. Aussi, la taille des stands a été réduite à 1500 m2. De quoi permettre aux opérateurs d’effectuer de substantielles économies, notamment en termes de personnel et de logistique.