Contrôle qualité des vaccins. Le Maroc marque une étape significative vers la souveraineté

Le Maroc concrétise son leadership continental en matière de sécurité sanitaire, tout en se fixant des objectifs ambitieux. C’est dans ce contexte que le jeudi 26 octobre 2023, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, a inauguré le Laboratoire de contrôle de la qualité des vaccins et produits biotechnologiques à Casablanca, en présence de Marissa Scott, consule générale des États-Unis au Maroc. Le nouveau laboratoire, construit sur une superficie de 350 m², est doté de plus de 32 équipements de haute qualité couvrant des domaines tels que la bactériologie, la toxicologie, l’immunologie et la biologie moléculaire. Ce laboratoire relevant du Centre de sérums et vaccins de l’Institut Pasteur, représente un jalon important dans la poursuite de la vision royale visant la souveraineté vaccinale du Maroc.

Le Maroc se positionne en leader continental de la sécurité sanitaire avec l’inauguration d’un laboratoire de contrôle des vaccins et produits biotechnologiques. Cette initiative vise à garantir la qualité des vaccins et à former les cadres marocains et des autres pays du continent.

25 millions de dirhams de budget

Avec un budget de 25 millions de dirhams, ce projet a été réalisé grâce à un partenariat avec le Bureau de Réduction des Menaces du Département d’État américain. Son objectif principal est d’équiper le Centre de sérums et vaccins de capacités de contrôle de la qualité, de l’efficacité et de la sécurité des vaccins et produits biotechnologiques destinés à être utilisés sur le territoire national.

Lire aussi | Réforme de la loi organique des Finances. Vers un renforcement du contrôle parlementaire des comptes publics

Ce laboratoire, fruit de deux années de travail, jouera un rôle essentiel dans l’accompagnement de la production de vaccins, en particulier au niveau de l’usine de MARBIO à Benslimane, qui aura une capacité de production de plus de 150 millions de doses de vaccin. Il sera en mesure d’effectuer des analyses approfondies pour assurer le contrôle de la qualité physicochimique, microbiologique, immunologique et toxicologique des vaccins, sérums thérapeutiques et produits biotechnologiques fabriqués localement ou importés, conformément aux normes de la pharmacopée européenne et aux exigences spécifiques du fabricant.

Former les cadres marocains et africains aux méthodes analytiques des vaccins

Outre son rôle dans le contrôle de la qualité des vaccins et produits biotechnologiques, le laboratoire aura également pour mission de former les cadres marocains et africains aux méthodes analytiques des vaccins en tant que Centre collaborateur du CDC Africa. De plus, il sera désigné comme centre collaborateur de la future Agence africaine du médicament (AMA) pour contrôler la qualité des vaccins et produits biologiques commercialisés sur le continent. L’objectif ambitieux est de permettre à l’Afrique de produire plus de 60% de ses propres besoins en vaccins et d’exporter 30% de sa production, en garantissant des critères de qualité rigoureux que ce laboratoire sera en mesure de garantir.

Lire aussi | Bank of Africa finance le plan développement de Dislog Group Health Care

La consule générale des États-Unis au Maroc, Marissa Scott, a souligné l’engagement commun des États-Unis et du Maroc à promouvoir les priorités mondiales en matière de sécurité sanitaire. Elle salue le leadership du Maroc en matière de sécurité sanitaire, démontré notamment pendant les périodes les plus difficiles de la pandémie de Covid-19. Selon elle, ce laboratoire renforcera davantage la capacité du Maroc à détecter et à faire face aux menaces pour la santé publique, à prévenir la propagation des maladies infectieuses et à attirer de nouvelles opportunités d’investissement et d’expertise dans le pays.