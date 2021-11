COP 26. Bank Al-Maghrib fait le pari du verdissement du système financier

Bank Al-Maghrib s’engage à verdir le système financier marocain. La Banque centrale a en effet pris l’engagement, en marge de la COP26 qui a lieu à Glasgow (Écosse) jusqu’au 12 novembre, de mener dans les années à venir un ensemble d’actions en vue d’accélérer le verdissement du système financier.

« Aujourd’hui, l’organisation de la COP26 marque une nouvelle étape importante sur la voie de la lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale et nous donne l’occasion d’ancrer notre engagement et de renforcer notre action pour le verdissement du secteur financier », souligne BAM dans une déclaration. Ainsi, la Banque entend, dans les prochaines années, mener un ensemble d’actions, en cohérence avec les travaux engagés par le Network for Greening Financial Systems (NGFS), et dans le cadre d’une nouvelle feuille de route du système financier à adopter avec les parties prenantes concernées.

Dans ce sillage, on apprend que BAM compte édicter des guidelines à l’attention du secteur bancaire pour la conduite de stress tests et le reporting des risques liés au climat, y compris au niveau de leurs implantations sur le continent africain. Il est aussi question de conduire des évaluations de l’exposition du secteur bancaire aux risques financiers d’origine climatique et des analyses de sa vulnérabilité à des scénarios de chocs climatiques physiques et de transition ainsi que de contribuer au renforcement de capacités des acteurs bancaires et financiers dans le domaine de la gestion des risques climatiques.



BAM s’engage aussi à soutenir le développement par l’écosystème bancaire des crédits et produits financiers verts, à assurer un dialogue avec les parties prenantes publiques et privées autour des incitations nécessaires pour orienter les décisions d’investissement et de financement vers l’économie verte. Elle entend également promouvoir l’échange d’expériences autour de la réponse à donner par les banques centrales et les régulateurs financiers au changement climatique à l’échelle africaine.

Par ailleurs, la Banque a l’intention d’étudier les impacts du changement climatique et de la transition vers une économie bas carbone sur l’économie marocaine et les modèles macro-économiques du Maroc, de renforcer les pratiques d’investissement durable et réduire l’empreinte environnementale du royaume en vue d’atteindre une neutralité carbone à long-terme. BAM va aussi intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au niveau du dispositif de gestion des risques relatif aux réserves de changes.

La Banque centrale rappelle, entre autres, qu’au plan stratégique et de gouvernance, une feuille de route pour l’alignement du système financier sur les objectifs du développement durable et visant à soutenir la réalisation de l’accord de Paris, pilotée par Bank Al-Maghrib, a été adoptée en 2016, en marge de la COP22 organisée à Marrakech.