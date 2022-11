COP27. Plus de 3 MM de dollars pour financer le Plan « Alertes précoces pour tous »

Les alertes précoces contre les catastrophes naturelles sauvent des millions de vies dans le monde. C’est la finalité du plan conçu par l’ONU. Plus de 3 milliards de dollars sont nécessaires pour que chaque habitant de la planète soit rapidement averti de conditions météorologiques toujours plus extrêmes et dangereuses, soit l’équivalent de 50 cents par personne et par an pendant cinq ans, indique un communiqué du Centre d’information des Nations-unies à Rabat. Ce montant initial financera la connaissance des risques de catastrophe, les observations et la prévision, la préparation et l’intervention, ainsi que la diffusion des alertes précoces, relève la même source.

Le plan « Alertes précoces pour tous », présenté, ce lundi, par le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres lors de la COP27 a pour finalité de prévenir « les catastrophes climatiques qui déplacent trois fois plus de personnes que les guerres. La moitié de l’humanité se trouve déjà dans la zone de danger », a déclaré le secrétaire général des Nations-unies Antonio Guterres. Et de préciser : « J’ai demandé pour cela que chaque habitant de la planète soit protégé par des systèmes d’alerte précoce d’ici à cinq ans, en privilégiant d’abord les plus vulnérables ».

« Les alertes précoces sauvent des vies et procurent d’énormes avantages économiques. Il suffit de signaler l’arrivée d’un phénomène dangereux 24 heures à l’avance pour réduire de 30% les dommages qui s’ensuivent », a fait valoir, de son côté, le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas.



« La science est là, elle montre clairement l’urgence d’agir pour aider ceux qui en ont besoin à s’adapter aux effets néfastes du changement climatique. Le lancement du Plan d’action exécutif apporte beaucoup à l’adaptation et à la résilience, surtout en Afrique où 60% de la population n’est pas protégée par des systèmes d’alerte précoce », a indiqué, pour sa part, le Ministre égyptien des affaires étrangères et Président de la COP 27, Sameh Hassan Shoukry.



Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, a mis en avant le rôle fondamental que peut jouer la technologie pour que les alertes précoces parviennent jusqu’à la population. « Cette initiative de l’ONU sauvera des vies en permettant aux individus de s’adapter au changement climatique et de réagir aux alertes précoces avant d’être sinistrés. Nous disposons aujourd’hui de l’intelligence artificielle et des outils relatifs aux données », a-t-il dit.

Guterres a annoncé le plan à une réunion des hauts responsables de gouvernements et d’organismes de l’ONU, d’agences de financement, de géants de la technologie et du secteur privé, pendant le Sommet des dirigeants mondiaux pour les négociations des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27. Élaboré par l’Organisation météorologique mondiale et divers partenaires, le plan est accompagné d’une déclaration commune signée par 50 pays.