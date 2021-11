Corée du Sud. Deux consulats honoraires du Maroc inaugurés

L’ambassade du Maroc a inauguré deux consulats honoraires en Corée du Sud, l’un à Daegu et l’autre à Incheon, respectivement les 5 et 9 novembre courant, et ce, dans le sillage de la commémoration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte.



Dans le détail, M. Hyun Chang-Seung a été nommé consul honoraire du Royaume du Maroc dans la ville d’Incheon. Cet homme d’affaires sud-coréen occupe également le poste de président de Hands Corporation, l’un des plus grands investisseurs sud-coréens au Maroc, avec une enveloppe budgétaire de plus de 470 millions de dollars.



A Daegu, c’est M. Sung Gum-Hwa qui a été désigné consul honoraire du Royaume. Ce dernier est un homme d’affaires, acteur de la société civile et président de l’Association maroco-coréenne qui compte à son actif plusieurs prix et distinctions.

Lors des cérémonies d’ouverture des deux consulats honoraires, l’ambassadeur du Maroc en Corée du Sud, M. Chafik Rachadi, a souligné l’importance de ces deux inaugurations coïncidant avec la célébration de l’anniversaire de la glorieuse Marche Verte, qui jouit d’une place toute particulière dans les cœurs de tous les Marocains, en tant que symbole de la parfaite symbiose entre le Glorieux Trône Alaouite et le Peuple pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.

Faut-il souligner que le diplomate marocain a également mis en relief l’importance de l’ouverture de deux consulats honoraires du Maroc en Corée du Sud, un indice qui témoigne du développement constant des relations entre les deux pays depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1962, ainsi que de la volonté de promouvoir le rapprochement entre les différents acteurs politiques et économiques et de consolider les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays, tous domaines confondus.