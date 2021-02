Coronavirus : 4 millions de doses de vaccin ont quitté l’Inde ce matin

Hier on apprenait que le Serum Institute of India (SII) a été autorisé à fournir 24 millions de doses du vaccin anti-Covid-19 à 25 pays, dont le Maroc. La liste des pays comprend également l’Arabie Saoudite, le Brésil, le Myanmar, le Népal, le Nicaragua, l’île Maurice, les Philippines, la Serbie, les EAU et le Qatar.

Cette décision fait partie du projet de l’Inde d’exporter le vaccin AstraZeneca sur une base commerciale vers des pays étrangers et des organisations internationales. Dans cet élan, et au lendemain de cette annonce, l’Inde envoie au Maroc 4 millions de doses dudit vaccin ce matin même. Un avion a bel et bien chargé les doses ce jeudi matin et arrivera au Maroc dans les prochaines heures.

Pour rappel, en Janvier, l’Inde a fourni à 20 pays 16,7 millions de doses du vaccin Oxford-AstraZeneca fabriqué par le SII. La liste comprenait le Maroc, qui a reçu 2 millions de doses du vaccin. Le Maroc avait par ailleurs commandé auprès du Serum Institue of India 25,5 millions de doses.

Le Maroc a également reçu 500 000 doses du vaccin Sinopharm et a commencé sa campagne de vaccination il y a deux semaines. Au jour d’aujourd’hui environ 620 000 personnes ont reçu le vaccin contre le Covid-19. Aussi, le Maroc s’attend à recevoir environ 700 000 autres doses du vaccin Sinopharm, ce qui signifie la réception totale d’environ 7 millions de doses du vaccin depuis le début de la campagne.

