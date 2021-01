Coronavirus : 51 millions de doses de vaccins déjà administrées dans le monde

C’est une course contre la montre dans la lutte contre la pandémie au niveau mondial. Pour contrer la propagation rapide du virus, de nombreux pays ont d’ores et déjà lancé des campagnes de vaccination à grande échelle pour protéger leur population. A ce jour, plus de 51 millions de doses de vaccins anti-covid ont déjà été administrées.

51,28 millions. C’est le volume total de doses de vaccins anti-covid19 déjà administrées à travers le monde au niveau des pays ayant déjà lancé leur campagne de vaccination tels que la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni… Il s’agit là des données issues d’un comptage réalisé par l’agence AFP à partir de sources officielles, le 20 janvier. On note ainsi qu’Israël est le pays le plus en avance, avec plus d’un quart de sa population qui a déjà reçu au moins une dose, soit 2,3 millions de personnes. Les données de l’AFP montrent qu’en volume, les Etats-Unis sont en tête de peloton dans la course avec 15,7 millions de doses administrées.

Lire aussi| Vaccins contre le Covid-19 : victoire du « chacun pour soi »

La Chine se place en deuxième position avec plus de 15 millions de doses déjà administrées. Pour sa part, le Royaume-Uni occupe la troisième marche du podium avec 4,7 millions de doses. De son côté, la France a déjà vacciné 692.777 personnes depuis le début de la campagne, dont 107.113 ces dernières 24 heures, selon la Direction générale de la santé. Force est de remarquer que l’hécatombe se poursuit. Les dernières statistiques montrent, en effet, que le coronavirus a déjà fait au moins 2.031.048 dans le monde depuis sa découverte en Chine il y a un peu plus d’un an maintenant.

Lire aussi| Coronavirus : le SIAM 2021 annulé

En termes de contaminations, on dénombre 96,8 millions de cas ayant été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie. Il est à noter aussi l’apparition de plusieurs nouveaux variants plus virulents, qui rendent la lutte contre la pandémie plus complexe à l’heure actuelle.