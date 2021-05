Coronavirus : 70% de la population doit être vaccinée pour que la pandémie soit terminée selon l’OMS

Même si la vaccination évolue dans les différents pays concernés à un rythme acceptable, il est néanmoins clair que la sortie de crise est encore loin. En effet, selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), la pandémie sera terminée lorsque le monde entier aura atteint une couverture vaccinale minimale de 70 % ».

Atteindre en effet ce taux demeure encore un défi puisque l’OMS, par le biais de son Directeur Europe, Hans Kluge, estime que le déploiement de la vaccination dans le monde actuellement est encore trop lent, y compris en Europe. Hans Kluge a aussi fait savoir que le variant B.1617, identifié d’abord en Inde, est plus contagieux que le B.117 (identifié d’abord au Royaume-Uni), et qui était déjà plus contagieux que la souche précédente. Il a toutefois assuré que les vaccins actuellement approuvés sont efficaces pour contrer les mutations du coronavirus.

Par ailleurs, les Etats-Unis réclament à l’OMS une nouvelle enquête en Chine sur les origines du Covid19. La mission diplomatique américaine auprès de l’ONU à Genève estime que l’enquête initiale de l’OMS est « insuffisante et peu concluante ».

