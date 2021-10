Coronavirus. AstraZeneca met au point un traitement contre le Covid-19

Après les vaccins anti-Covid, la course aux traitements contre le coronavirus bat son plein. AstraZeneca, qui a développé son vaccin anticovid, vient aussi de mettre au point un traitement jugé efficace, après les phases de test.

Après son vaccin, AstraZeneca dévoile un traitement jugé « efficace » contre le Covid-19. « Les résultats de l’étude clinique de Phase III, rendus publics lundi, indique que ce produit dénommé AZ7442 réduit de 50 % le risque d’hospitalisation s’il est administré au plus tard sept jours après l’apparition des symptômes, et même de 67 % s’il est administré dans les cinq jours. L’étude contre placebo, portant sur plus de 900 patients adultes, presque tous à risques, a été réalisée dans 13 pays », fait observer le laboratoire pharmaceutique.

On apprend ainsi que ce produit, qui a été pris en licence en juin 2020 auprès de l’université Vanderbilt (Tennessee), est composé de deux anticorps différents, dérivés de ceux présents chez des convalescents. « Ils ont été optimisés par AstraZeneca afin d’offrir une protection allant jusqu’à un an, soit trois fois supérieure à celle des anticorps naturels », indique-t-on. Il est à noter que ce traitement est simple d’utilisation dans la mesure où il peut être administré en injection intramusculaire et non en perfusion.

C’est un traitement qui a montré « une efficacité de 77 % dans ce type d’utilisation, mais sur un échantillon de population réduit ». AstraZeneca a déjà une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès des autorités américaines, et attend leur feu vert. « Le laboratoire a déjà déposé la semaine dernière aux Etats-Unis une demande d’autorisation en urgence d’AZD7442 comme traitement préventif chez les personnes particulièrement à risques », précise-t-on.

Force est de noter que le laboratoire pharmaceutique est aussi en train d’effectuer un autre essai de Phase III pour déterminer l’efficacité de l’AZD7442 comme traitement pour des patients déjà hospitalisés. La concurrence sur ce créneau est de plus en plus rude entre les groupes pharmaceutiques ces derniers mois. Merck, groupe pharmaceutique américain, a annoncé lundi dernier avoir aussi introduit une demande auprès des autorités américaines pour une autorisation d’urgence, à la suite des résultats d’efficacité publiés la semaine dernière concernant son traitement baptisé Molnupiravir.