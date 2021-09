Coronavirus. Baisse record de l’espérance de vie dans le monde en 2020 [Étude]

Selon une étude récemment publiée par l’Université d’Oxford, la pandémie du coronavirus a engendré la plus forte baisse de l’espérance de vie dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale, notamment chez les hommes.

« L’espérance de vie a diminué de plus de six mois par rapport à 2019 dans 22 des 29 pays analysés dans l’étude, qui couvre l’Europe, les Etats-Unis et le Chili. Dans l’ensemble, des réductions de l’espérance de vie ont été observées dans 27 de ces 29 pays, dont la plupart pourraient être liées aux décès officiels dus au Covid », font observer les auteurs de cette étude.

Dans le détail, le document montre que la perte d’espérance de vie a été supérieure à un an dans 11 des 27 pays analysés pour les hommes, et dans huit pays pour les femmes. De même, les femmes de 15 pays et les hommes de 10 pays se sont retrouvés avec une espérance de vie à la naissance plus faible en 2020 qu’en 2015. « En France, l’espérance de vie à la naissance a diminué d’environ six- sept mois », révèlent les chercheurs.

« Le fait que nos résultats mettent en évidence un impact aussi important directement attribuable au Covid-19 montre à quel point il a été un choc dévastateur pour de nombreux pays », a estimé le Dr Ridhi Kashyap, coauteur principal de l’article, publié dans l’International Journal of Epidemiology. L’enquête révèle aussi que dans la plupart des pays, l’espérance de vie à la naissance des hommes a davantage diminué que celle des femmes. Aux Etats-Unis par exemple, les hommes ont vu leur espérance de vie réduite de 2,2 ans par rapport à 2019.