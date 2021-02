Coronavirus : covidvax propose le suivi en direct du nombre des vaccinés

Le site covidvax.live propose un jeu de données contenant le nombre cumulé de doses de vaccin injectées au niveau mondial (la vaccination se fait en deux injections, espacées de 21 jours). Il précise que 63.85 doses sont administrées chaque seconde. A ce rythme, prédit le site, 70% de la population mondiale sera vaccinée à la date du 5 juin 2026. covidvax.live précise que 78 pays ont déclaré avoir débuté la campagne de vaccination.

Concernant le Maroc, 746.116 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus en date de mercredi 10 février, a annoncé le ministère de la Santé. Lancée le 28 janvier dernier, cette campagne de vaccination sera gratuite pour l’ensemble des habitants avec comme objectif d’immuniser 80% de la population, soit 30 millions de personnes, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus. La priorité a été accordée aux personnels de première ligne, en l’occurrence, les autorités publiques, les forces armées, les professionnels de la santé de plus de 40 ans et plus, les enseignants de 45 ans et plus et les personnes âgées à partir de 75 ans vulnérables au virus, et ce, avant d’élargir la campagne au reste de la population. A ce jour, le Royaume a recensé 476.689 cas d’infection (+564 en 24 heures), dont 8.436 décès (+12) et 456.751 guérisons (+719).

De son côté, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde que la majeure partie des pays européens reste « vulnérable » face au Covid-19, tout en s’inquiétant du « faux sentiment de sécurité » créé par les campagnes de vaccination en cours sur la planète, où plus 151 millions de doses ont été administrées à ce jour dans une centaine de pays. La pandémie du coronavirus a fait plus de 2,35 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un dernier bilan établi jeudi par l’AFP à partir de sources officielles.