Coronavirus : Emmanuel Macron testé positif

Le président français Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19, jeudi, et va s’isoler pendant sept jours, a annoncé l’Élysée.

« Le Président de la République a été diagnostiqué positif à la Covid-19 ce jour. Ce diagnostic a été établi suite à un test RT-PCR réalisé dès l’apparition de premiers symptômes », a indiqué l’Elysée dans un communiqué. « Conformément aux consignes sanitaires en vigueur applicables à tous, le Président de la République s’isolera pendant 7 jours. Il continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance », a ajouté le Palais présidentiel.

La France a enregistré mercredi plus de 17.000 nouveaux cas de contamination et 292 décès à l’hôpital, portant le total des décès depuis le début de l’épidémie en mars dernier à 59.361, selon des chiffres de Santé publique France publiés au lendemain de la levée du deuxième confinement. Le deuxième confinement, en vigueur depuis le 30 octobre, a été levé mardi et remplacé par un couvre-feu de 20 heures à 6 heures.

Avec MAP