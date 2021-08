Coronavirus. La campagne de vaccination des 12-17 ans lancée

C’est officiel. La campagne de vaccination des 12-17 ans est lancée.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, et Khaled Ait Taleb, Ministre de la Santé, ont procédé, le 31 août, au lancement officiel de cette importante opération au lycée Dar Es Salaam à Rabat. Notons que cette population recevra le vaccin de Sinopharm et Pfizer et ce après l’approbation de leur usage par le comité scientifique et technique en charge de la stratégie nationale de vaccination. Il s’agit d’une opération gratuite, volontaire et facultative.

Elle est conditionnée par l’approbation des parents et tuteurs qui choisissent également le vaccin à administrer à leurs enfants. Force est de noter cette campagne de vaccination cible plus de 3 millions d’élèves que ce soit dans les établissements d’enseignement publique, privé, classique, les écoles des missions étrangères et de la formation professionnelle.

De même, 419 centres de vaccination sont dédiés à cette opération à travers les régions, leurs listes sont disponibles au niveau du site du ministère et des Académies régionales de l’éducation et de formation. On apprend que plus d’un millier de médecins (la moitié appartenant au ministère de la Santé et le reste sont des spécialistes de la santé scolaire) sont mobilisés.