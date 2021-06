Coronavirus : la France met fin à l’obligation du port du masque en extérieur

Le Premier ministre Jean Castex, a annoncé le 16 juin la fin de l’obligation du port de masque en extérieur. Le couvre-feu en vigueur sur le territoire national sera aussi levé dès dimanche prochain.

Si vous êtes en France, et bien vous n’êtes plus obligés de porter votre masque de protection en extérieur. Le Premier ministre, Jean Catex, a en effet annoncé le 16 juin que le gouvernement a décidé de mettre fin à l’obligation du port du masque en extérieur, au vu de l’amélioration de la situation sanitaire. « Nous allons lever l’obligation générale du port du masque en extérieur », a annoncé Jean Castex en mettant en avant un avis du Haut Conseil de Santé publique.

Lire aussi| Reprise des vols : l’ONMT lance l’opération Welcome Back

Il a ajouté que les arrêtés préfectoraux seront modifiés dès le 17 juin pour traduire cette nouvelle règle « de bon sens ». Toutefois, on note que dans certaines circonstances, le masque restera de circonstance ( lieu bondé, file d’attente, stade…). Le Premier ministre a insisté sur le fait que le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos. « La situation sanitaire de notre pays s’améliore plus vite que nous l’avions espéré. On se situe en deçà du seuil de 5.000 cas par jour, qui est le seuil de maîtrise de l’épidémie. La pression sur nos services hospitaliers a enfin baissé, après de longs mois d’une mobilisation et très éprouvante de nos personnels soignants », a assuré Jean Castex. Le gouvernement a aussi décidé de mettre fin au couvre-feu dès dimanche prochain sur tout le territoire national.

Lire aussi| Quarantaine des voyageurs au Maroc. 17 villes choisies