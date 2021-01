Coronavirus : la FRMBoxe soutient ses 181 associations

La Fédération Royale Marocaine de Boxe (FRMB) a décidé de soutenir les 181 associations sportives appartenant aux différentes ligues régionales sous sa bannière en plus de l’ensemble de ses principaux cadres techniques, avec une subvention financière s’étalant sur 7 mois de janvier à juillet 2021. Le but est d’atténuer les répercussions du coronavirus.

Cette initiative fait suite à l’opérationnalisation des mesures annoncées dans le communiqué du 18 décembre 2020 où la FRMB a fait part de son intention de soutenir les associations sportives sous sa bannière et ses principaux cadres techniques. De plus, la Fédération a affecté ce qui reste de la subvention du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports allouée aux divers championnats nationaux dans toutes les catégories pour la saison sportive 2019/2020 pour soutenir ses associations sportives dans le but d’atténuer l’ensemble des contraintes dont elles ont fait face durant le confinement imposé par le coronavirus qui a affecté toutes les activités sportives nationales. La FRMB profite de l’occasion pour affirmer qu’elle ne lésinera pas sur les moyens pour opérer la mise à niveau du gant national.

Lire aussi | Intempéries à Casablanca : visite de terrain du Wali de la région

Pour rappel, la Fédération Royale Marocaine de Boxe a contribué à hauteur de 500.000 DH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus et a également soutenu ses 181 sociétés sportives, y compris leurs cadres techniques, en juillet 2020 avec des subventions financières faisant partie de la solidarité sociale qu’elle considère comme la colonne vertébrale de la boxe nationale.