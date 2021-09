Coronavirus. La pandémie prendra fin dans un an selon le PDG de Moderna

Pour Stéphane Bancel, PDG du groupe pharmaceutique Moderna, la pandémie du coronavirus prendra fin dans un an.

Selon Stéphane Bancel, la planète disposera d’ici mi-2022, de suffisamment de doses pour protéger l’humanité entière permettant ainsi un retour à la vie normale. « Si vous regardez l’expansion des capacités de production à l’échelle de l’industrie ces six derniers mois, suffisamment de doses devraient être disponibles d’ici le milieu de l’année prochaine pour que tout le monde sur cette terre puisse être vacciné », a-t-il assuré dans une interview accordé à un journal suisse, et relayée par la presse internationale.

Stéphane Bancel a fait remarquer que les campagnes de rappel décidées aux Etats-Unis, en France et dans bien d’autres pays, pourraient varier selon l’âge des personnes, soit une injection par an pour les plus âgées, tous les trois ans pour les plus jeunes et en bonne santé. Pour éviter de multiplier les piqûres, le PDG de Moderna a indiqué que son groupe va proposer un vaccin combiné contre la grippe et le covid d’ici 2023.

« Les patients recevraient ainsi une seule injection et seraient vaccinés contre plusieurs virus », a-t-il confié, ajoutant que pour éviter un retour de la pandémie, Moderna cherche aussi à proposer « des vaccins comme avec l’iPhone, avec des mises à jour régulières ». « Chaque année, on s’adaptera aux souches de l’année en ajoutant plus de virus comme on ajoute une application à un iPhone », a-t-il conclu.