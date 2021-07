Coronavirus. La vaccination désormais élargie aux personnes âgées de 35 à 39 ans [Ministère]

Les personnes âgées de 35 à 39 ans peuvent désormais accéder à la vaccination. Les détails.

Le ministère de la Santé annonce l’élargissement de la campagne de vaccination pour englober les citoyennes et citoyens dont l’âge oscille entre 35 et 39 ans. Le département de Khalid Ait Taleb exhorte aussi les personnes ayant plus de 40 ans, qui n’ont pas encore reçu leurs doses de vaccin, à le faire dans les plus brefs délais.

Lire aussi | CNSS. Les copistes et traducteurs agréés près des juridictions désormais bénéficiaires [Document]

Le ministère de la Santé réitère son appel aux Marocains pour se mobiliser afin de relever le défi de l’immunité collective. Pour rappel, toute personne concernée est appelée à contacter le 1717 ou à s’inscrire via le site www.liqahcorona.ma pour avoir un rendez-vous dans les différents centre de vaccination.

Lire aussi | Quarantaine des voyageurs. Voici les prix des hôtels