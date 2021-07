Coronavirus. La vaccination désormais ouverte à la catégorie des 25 ans et plus

Le ministère de la Santé a annoncé le 26 juillet que la catégorie d’âge des 25 ans et plus bénéficiera désormais de la campagne de vaccination anti Covid-19.

La vaccination est désormais élargie aux personnes de 25 ans et plus. De même, les conditions liées au domicile ne sont plus en vigueur, et ce dans le but d’accélérer la cadence et faciliter l’accès au vaccin. « Les citoyens peuvent désormais se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, sans prendre en compte les conditions liées au domicile », indique le ministère.

Le département de Khalid Ait Taleb rappelle aussi que les centres de vaccination sont ouverts tous les jours jusqu’à 20h00, afin de permettre aux fonctionnaires, employés et autres catégories ayant des empêchements d’ordre professionnel d’en bénéficier. Aussi, le ministère appelle l’ensemble des catégories ciblées à poursuivre leur adhésion à ce chantier national majeur, afin de contribuer aux efforts visant à endiguer ce virus et atteindre l’immunité collective pour retrouver la vie normale.

