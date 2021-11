Coronavirus. Le canadien Resverlogix en négociation avec le Maroc pour des essais cliniques de son médicament contre le Covid-19

La firme canadienne Resverlogix a engagé des discussions avec les autorités marocaines en vue de lancer l’essai de son médicament contre le Covid-19.

Le groupe pharmaceutique Resverlogix est en négociation avec le ministère de la Santé marocain pour mener des essais cliniques de phase II de son médicament contre le Covid-19, baptisé apabetalone (RVX-208). Le Maroc n’est pas le seul pays ciblé par Resverlogix.

On apprend en effet que le groupe s’engage actuellement avec des hôpitaux et des ministères de divers pays pour lancer des essais d’apabetalone pour Covid-19. Selon la firme canadienne, le traitement par apabetalone pourrait potentiellement réduire la gravité et la durée du Covid-19. « L’essai de phase II au Canada et au Brésil devrait nécessiter le recrutement de 100 patients Covid-19 hospitalisés dans divers centres. Les sujets recevront des doses biquotidiennes d’apabetalone, plus la norme de soins (SOC) pendant jusqu’à quatre semaines ou SOC seul », explique le groupe.

Pour rappel, Resverlogix a reçu, le 12 octobre 2021, l’approbation du comité d’éthique pour les essais cliniques Covid-19 dans les sites de l’Ouest canadien. Aussi, un essai clinique Covid-19 de phase 3 de la firme devrait démarrer aux Etats-Unis dans les prochains mois sur la base de l’approbation finale du protocole.

« Nous sommes ravis de collaborer avec le ministère de la Santé du Royaume du Maroc sous la direction du professeur Bouchra Meddah, directeur des médicaments et de la pharmacie, pour le lancement éventuel d’études cliniques sur le Covid-19 avec notre nouveau médicament épigénétique, l’apabetalone », a souligné Donald McCaffrey, PDG du groupe Resverlogix.