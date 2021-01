Coronavirus : le gouvernement prolonge les mesures de restriction en vigueur de 2 semaines

Le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines, à compter de ce 19 janvier à 21h, les mesures de précaution adoptées le 13 janvier pour lutter contre le coronavirus.



L’Exécutif précise que suite à l’évolution de la situation épidémiologique au niveau mondial et à l’apparition de nouvelles variantes du virus dans des pays voisins, et dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre la propagation de cette pandémie, et à atténuer ses effets, le gouvernement a décidé de prolonger de deux semaines, à compter du 19 janvier à 21h, les mesures de précaution adoptées le 13 du même mois.

Cette décision intervient sur la base des recommandations de la commission scientifique et technique concernant la nécessité de maintenir les procédures nécessaires pour lutter contre le coronavirus (Covid-19). Pour rappel, il s’agit du couvre-feu instauré au plan national de 21 heures à 6 heures du matin, sauf circonstances exceptionnelles, de la fermeture des restaurants, cafés, commerces et des grandes surfaces tous les jours à 20 heures, et l’interdiction des fêtes et des regroupements.

