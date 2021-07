Coronavirus. Le Maroc 42ème mondial et 2ème en Afrique en nombre de cas

Le nombre de cas positifs à la Covid-19 a significativement augmenté ces deux dernières semaines, a affirmé mardi, le ministère de la Santé dans son bilan bimensuel de la situation épidémiologique, précisant que cette augmentation a concerné toutes les régions du Royaume sans exception.

Le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, qui présentait ce bilan à Rabat, a fait état d’une « augmentation notable » de 91% des cas positifs durant la période du 06 au 19 juillet, confirmant que le Royaume entame une nouvelle étape de propagation du virus.

A cet effet, le taux de positivité est passé de 4,56% à 10,7%. Cette tendance à la hausse a, principalement, concerné la région de Casablanca-Settat (21,3%), contre 2,6% à Fès-Meknès, soit le taux le plus bas. Globalement, le Maroc a comptabilisé 558.785 cas positifs depuis le début de la pandémie, avec un taux d’incidence de près de 1535 cas pour 100.000 habitants. Ces indicateurs placent le Royaume au 42ème rang mondial (devant le Liban et derrière la l’Autriche) et deuxième en Afrique (L’Afrique du Sud est 17ème mondial).

En outre, le taux de reproduction de la Covid-19 (Ro) s’est aggravé à 1,45 au niveau national durant les deux dernières semaines, a averti le responsable, notant qu’il « se situe loin de l’objectif qui est de 0,7 fixé dans le cadre du plan national de veille et de lutte contre la Covid-19 ». Les cas actifs se sont élevés à 15.253, contre 5.535 deux semaines auparavant (+175%), a-t-il poursuivi, mettant en relief l’augmentation inquiétante des cas critiques ces deux dernières semaines. En effet, les nouvelles contaminations graves sont passées de 236 à 413 lundi, soit une augmentation de 75%.

Lire aussi | ADM. Jawaz se prévaut d’un taux d’incidence de 0,004%

Le bilan total des décès a, quant à lui, atteint 9466 cas au 19 juillet 2021, soit un taux de létalité de 1,7%, en dessous de la moyenne mondiale établie à 2,2%. Abdelkrim Meziane Bellefquih a précisé que 81 décès ont été enregistrés la semaine dernière, constituant le bilan des décès le plus élevé depuis 5 mois. Le taux de guérison tourne pour sa part, autour de 97,3%.

Par ailleurs, le dépistage du virus a enregistré une progression sensible, passant de 105.000 tests par semaine à 140.000 tests effectués la semaine passée, soit près de 20.000 tests par jour, a-t-il précisé. Le Maroc a réalisé, jusqu’à lundi, plus de 6,645 millions de tests, occupant ainsi la deuxième place au niveau continental.

Lire aussi | Etat d’urgence au Maroc. Nouvelles mesures décidées par le gouvernement

En conclusion, Abdelkrim Meziane Bellefquih a fait part d’un changement remarquable en termes d’indicateurs, ce qui présage le caractère sensible de la prochaine étape, affirmant : « soit nous allons nous ressaisir en toute fermeté et responsabilité et ramener la courbe à une trajectoire positive, soit nous allons nous résigner à une rechute épidémiologique avec laquelle tous les acquis risquent d’être anéantis”.

A cet effet, le ministère de la Santé exhorte les citoyennes et citoyens à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité et de vigilance citoyenne pour aller de l’avant dans la préservation des acquis et éviter toute recrudescence de la pandémie.