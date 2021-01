Coronavirus : le Maroc enregistre son premier cas du variant britannique

Le Maroc vient d’enregistrer son premier cas du variant britannique du Covid-19. Les détails.

Il s’agit d’un cas enregistré au niveau du Port de Tanger Med. L’individu est un citoyen marocain en provenance d’Irlande sur un navire qui a pris son départ de Marseille. Selon le communiqué du ministère, l’individu ne présente aucun symptôme, et se trouve actuellement en quarantaine à Casablanca. Le ministère précise aussi qu’il est traité ainsi que ses cas contacts conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Le communiqué du ministère souligne que dans le cadre du processus de mise à jour continue du protocole national de santé sur la pandémie du Covid-19, notamment dans sa partie « Surveillance », un ensemble de procédures et de mesures a été adopté pour la détection précoce des cas de la souche mutée. On apprend également que les mesures de prise en charge des cas ont aussi été mises à jour en fonction de la situation épidémiologique au niveau national et international.

Le ministère assure également qu’il va continuer d’informer l’opinion publique nationale de tous les développements, comme à l’accoutumée depuis le début de la pandémie. Aussi, le département de Khalid Ait Taleb exhorte-t-il tous les citoyens à adhérer aux mesures de précaution mises en place par les autorités compétentes.