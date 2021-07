Coronavirus. Le Maroc recevra 300.000 doses du vaccin Janssen

Après les vaccins de Sinopharm et d’Astrazeneca, le Royaume recevra samedi 24 juillet 2021 un troisième type de vaccin.

Il s’agit de Janssen produit par le laboratoire américain Johnson & Johnson. 300.000 doses du vaccin américain arriveront au Royaume dans le cadre de Covax, initiative de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ayant pour but d’assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays.

Lire aussi | Le Maroc veut les énergies renouvelables… mais pas beaucoup [Tribune]

Contrairement aux autres vaccins, une seule dose de Janssen suffit pour être vacciné et le schéma vaccinal est considéré comme complet quatre semaines plus tard. Concernant l’efficacité, Johnson & Johnson a fait savoir que son vaccin était efficace à 66% en général : les résultats de la phase 3 des essais cliniques révèlent une efficacité entre 57% et 72% selon les territoires pour prévenir les formes modérées et sévères du virus, 28 jours après la vaccination.

Lire aussi | Commission des investissements. 23 projets approuvés pour un montant global de 9,74 milliards de DH

Johnson & Johnson garantit surtout une protection fiable à 85% contre les formes graves et une « protection complète contre les hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ».