Coronavirus : le Maroc suspend les vols de et vers 5 nouveaux pays

Le Maroc suspend jusqu’au 10 avril 2021 ses liaisons aériennes avec le Mali, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Guinée-Conakry et la Libye. Les détails.

L’Office national des aéroports a annoncé sur sa page Facebook la suspension des liaisons aériennes liant le Maroc au Mali, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Guinée-Conakry et la Libye à partir du 23 mars courant à minuit jusqu’au 10 avril prochain.

Suspension par les autorités marocaines des vols en provenance et à destination du Mali, du Ghana, de la République… Publiée par Office National Des Aéroports sur Mercredi 24 mars 2021

Rappelons que le Royaume a suspendu les vols en provenance et à destination de 32 autres pays. Il s’agit de l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique, la Turquie, l’Autriche, le Portugal, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, l’Irlande, la Norvège, la République Tchèque, la Finlande, l’Ukraine, la Grèce, l’Australie, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Egypte, le Koweït, le Liban et le Brésil, l’Argentine, la Bosnie-Herzégovine, le Botswana, le Cameroun, la Croatie et le Mozambique.

Cette décision vise à épauler les efforts consentis pour limiter la propagation des variants du coronavirus au Royaume.

