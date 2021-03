Coronavirus : le Maroc suspend les vols en provenance et à destination de la France et d’Espagne

Le Maroc a décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de la France et d’Espagne et ce, dans le cadre de sa lutte contre la pandémie.

Le gouvernement annonce que dans le cadre des mesures préventives prises par le Royaume contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, les vols de passagers en provenance et à destination de la République Française et de l’Espagne seront suspendus à partir du 30 mars 2021 à minuit, et ce jusqu’à nouvel ordre.

Lire aussi| Le Maroc, premier importateur des dattes tunisiennes

« Les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations, seront soumis à des contrôles renforcés, conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes », précise l’Exécutif. Notons que ces deux destinations viennent s’ajouter à la liste de plus d’une trentaine de pays avec lesquels le Maroc a suspendu ses vols ces derniers mois en raison de la pandémie.

Lire aussi| Madaëf Eco6 : les premiers résultats de la 3ème édition annoncés