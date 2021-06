Coronavirus. Le vaccin américain Novavax efficace à plus de 90% contre les variants

Le vaccin anti-covid-19 développé par le groupe pharmaceutique américain Novavax est efficace à plus de 90%, y compris contre les variants.

Le groupe américain Novavax a affirmé, le 14 juin, que son vaccin anti-Covid est efficace à plus de 90 %, y compris contre les variants. La biotech indique être arrivée à cette conclusion après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique. « Le vaccin a montré une protection de 100 % contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4 % globalement », a fait remarquer Novavax.

Notons que ce nouveau vaccin utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde. Il s’agit en effet d’un vaccin appelé « sous-unitaire », à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Il est similiaire à celui en cours de développement par le groupe français Sanofi. Son principal avantage est qu’il n’a pas besoin d’être conservé à des températures très froides, mais seulement entre 2 et 8 °C. Ce qui veut dire que ce vaccin pourrait être transporté et administré plus facilement dans les pays les moins développés. Le groupe Novavax a précisé qu’il compte demander une autorisation officielle de mise sur le marché d’ici la fin du troisième trimestre 2021.

