Coronavirus : le vaccin anti-Covid chinois Sinovac reçoit le feu vert de l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé vient de donner son homologation d’urgence au vaccin anti-Covid chinois Sinovac.

Après Sinopharm, c’est au tour de l’autre vaccin chinois (Sinovac) de recevoir le feu vert de l’OMS. L’organisation a en effet a annoncé le 2 juin qu’elle a donné son « homologation d’urgence au vaccin anti-Covid chinois Sinovac ». On apprend ainsi que le comité d’experts vaccinaux de l’OMS a recommandé ce vaccin, qui requiert deux doses à intervalle de deux à quatre semaines, pour les personnes de 18 ans et plus.

« Le monde a désespérément besoin de nombreux vaccins anti-Covid 19 pour faire face aux énormes inégalités autour du monde », a déclaré la docteure Mariangela Simao, la sous-directrice générale de l’OMS chargée de l’accès aux médicaments et aux produits de santé. Selon l’organisation, l’efficacité du Sinovac est de 57% pour prévenir les cas de Covid symptomatiques mais de 100% pour éviter les cas les plus graves et les hospitalisations, sur les populations étudiées. L’efficacité pour les plus de 60 ans n’a pas pu être évaluée. Ce sérum – de type vaccin inactivé – est facile à stocker, ce qui le rend facile à gérer et particulièrement adapté aux pays qui ont peu de ressources », ajoute l’OMS. Selon l’AFP, Sinovac est déjà utilisé dans 22 pays et territoires (Chine, Tunisie, Chili, Brésil, Indonésie, Mexique, Thaïlande ou encore Turquie).

