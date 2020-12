Coronavirus : le vaccin AstraZeneca autorisé au Royaume-Uni

L’agence britannique du médicament (MHRA) vient d’approuver le vaccin anti-Covid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l’université d’Oxford.

Feu vert au Royaume-Uni pour le vaccin AstraZeneca. L’agence britannique du médicament (MHRA) a, en effet, approuvé le vaccin anti-Covid développé par le groupe britannique AstraZeneca avec l’université d’Oxford. Cette validation permettra aux autorités britanniques d’accélérer la campagne de vaccination lancée début décembre.

Lire aussi| Coronavirus : un premier scanner de dépistage au Maroc

« Le gouvernement a accepté aujourd’hui la recommandation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) d’autoriser l’utilisation du vaccin Covid-19 d’Oxford University/AstraZeneca. Ce feu vert fait suite à des essais cliniques rigoureux et à une analyse approfondie des données par des experts de la MHRA, qui a conclu que le vaccin répondait à ses normes strictes de sécurité, de qualité et d’efficacité », a souligné le porte-parole du ministère britannique de la Santé.

Aussi, le PDG du groupe AstraZeneca, Pascal Soriot, a récemment déclaré dans le Sunday Times que le vaccin développé par son groupe assure une protection de 100% contre les formes sévères du Covid-19.

Lire aussi| Russie : les produits agricoles marocains menacés d’interdiction

Cette approbation constitue également une bonne nouvelle pour le Maroc qui a commandé des millions de doses du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca. La particularité de ce vaccin, selon plusieurs experts, est qu’il est moins coûteux et plus facile à distribuer.