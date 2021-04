Coronavirus : le vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 100% chez les 12-15 ans

Pfizer et BioNTech ont annoncé que leur vaccin contre la Covid-19 est efficace à 100 % chez les enfants âgés de 12 à 15 ans.

« Les vaccins ont été efficaces et ont généré des réponses anticorps robustes lors d’un essai clinique sur 2.260 adolescents », ont révélé les deux laboratoires pharmaceutiques dans un communiqué. 18 cas de coronavirus ont été identifiés dans le groupe placebo, contre aucun cas chez les vaccinés. Les entreprises ont indiqué vouloir soumettre leurs données à l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) dès que possible et demander une extension de leur autorisation d’utilisation d’urgence.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla a déclaré qu’il espérait commencer à vacciner le groupe d’âge le plus jeune avant le début de la prochaine année scolaire. « Nous partageons l’urgence d’étendre l’autorisation de notre vaccin à des populations plus jeunes et nous sommes encouragés par les données des essais cliniques sur des adolescents âgés de 12 à 15 ans », a-t-il relevé.

Approuvé pour la première fois en décembre aux États-Unis, le vaccin Pfizer/BioNTech est actuellement autorisé pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Jeudi dernier, Pfizer a commencé un essai clinique du vaccin sur des enfants âgés de 6 à 11 ans. Moderna a, pour sa part, annoncé qu’elle testait son vaccin sur des enfants âgés de six mois à 12 ans aux États-Unis et au Canada. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), moins de 10 % des cas de coronavirus ont été enregistrés chez des enfants et des adolescents âgés de 5 à 17 ans aux États-Unis. Les enfants peuvent transmettre le virus à d’autres personnes mais sont moins susceptibles de développer une maladie grave ou de succomber au Covid-19.

Avec MAP