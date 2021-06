Coronavirus : les autorités sanitaires américaines considèrent le Maroc comme pays à faible risque tout en adoptant sa carte complète

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis viennent d’actualiser la classification des pays en 5 listes.

Le pourvoyeur officiel des recommandations sanitaires du gouvernement américain pour les voyages a classé le Maroc dans le « niveau 1 : Covid-19 faible ». Les CDC précisent que les américains voulant rallier le Royaume doivent seulement s’assurer d’être complètement vaccinés et suivre les recommandations ou les exigences au Maroc, notamment porter un masque et respecter une distanciation de 1,5 mètre. Le niveau 1 comporte, en plus du Royaume dont la carte complète est affichée, 56 pays, comme l’Australie, le Bénin, la Chine, la Corée du Sud et Israël.

Classification établie par les CDC

A noter que les CDC ont placé tous les pays européens dans le « niveau 3 : Covid-19 élevé » qui comporte la France, l’Espagne et l’Allemagne (Les voyageurs non vaccinés doivent éviter les voyages non essentiels vers ces destinations) et « niveau 4 : Covid-19 très élevé » qui comporte la Belgique, la Croatie et les Pays-Bas (Éviter les voyages vers ces destinations), hormis l’Irlande qui, comme l’Algérie, est classée dans le « niveau inconnu : Covid-19 inconnu ». Les CDC préconisent d’éviter de voyager vers ces pays parce que « la situation sanitaire y est inconnue ».