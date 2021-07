Coronavirus. Les centres de vaccination seront désormais ouverts les dimanches [Ministère]

Le ministère de la Santé annonce l’ouverture des centres de vaccination tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, en vue d’accélérer la campagne de vaccination. Les détails.

Dans le cadre de l’accélération du processus national de vaccination, et afin des groupes de plus de quarante ans, qui n’ont pas encore pu prendre leurs doses, le ministère de la Santé annonce que des centres de vaccination seront ouverts dimanche. En conséquence, les citoyens et citoyennes concernés doivent se rendre aux centres de vaccination tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.

Aussi, le Ministère de la Santé souligne-t-il la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention, avant, pendant et après le processus de vaccination contre ce virus mortel, pour contribuer aux efforts visant à freiner la propagation du virus, notamment à la lumière de la découverte de nouvelles souches mutées.

