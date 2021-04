Coronavirus : les vaccins à ARN messager réduisent fortement le risque d’infection [Étude]

Les vaccins à ARN messager sont-ils plus efficaces ? La question mérite d’être posée d’autant plus que la campagne de vaccination contre le coronavirus se poursuit dans le monde actuellement avec différents types de vaccins. Une récente étude du CDC (Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis) apporte une réponse plus nuancée. Les détails.

Selon cette étude, le nombre de cas de coronavirus pour 1.000 personnes diminue considérablement chez les personnes vaccinées, même après une seule dose. On apprend qu’entre le 14 décembre 2020 et le 13 mars 2021 et dans huit villes de plusieurs États américains, le CDC a mené une étude auprès de 3.950 personnes travaillant dans le domaine de la santé ou en contact direct avec la population, et qui n’ont jamais été infectées. « Durant cette période, 2.479 personnes ont été pleinement vaccinées avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, 477 n’ont reçu qu’une dose de l’un des deux, le restant n’a pas été vacciné. Toutes les semaines, le CDC a fait parvenir aux participants un kit de RT-PCR pour qu’ils se dépistent, peu importe leur statut symptomatique », expliquent les chercheurs du CDC, ajoutant que les résultats de cette étude montrent que les vaccins Pfizer ou Moderna protègent contre les formes graves de la maladie, et aussi contre les infections.

« Dans la population pleinement vaccinée, c’est-à-dire quinze jours après la deuxième dose, il y a eu 0,04 infection pour 1.000 personnes-jours. Dans la population partiellement vaccinée, c’est-à-dire quinze jours après la première dose, il y a eu 0,19 infection pour 1.000 personnes-jours. Enfin, dans la population non vaccinée, il y a eu 1,38 infection pour 1.000 personnes-jours », détaille l’étude. Les experts du CDC avancent ainsi que les vaccins Pfizer ou de Moderna diminuent de 90 % le risque d’infection après deux doses, et de 80 % après une dose. « Le risque d’infection est donc significativement plus faible, mais non nul. Une personne vaccinée peut donc encore être infectée par le coronavirus, mais ce risque est nettement moins important que pour une personne non vaccinée », précisent les experts du CDC.

