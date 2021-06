Coronavirus : l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 10 juillet 2021

Le gouvernement prolonge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2021.

Le Conseil de gouvernement, réuni le 3 juin à Rabat, a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 10 juillet 2021, et ce dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Rappelons que dans le cadre des résultats positifs enregistrés dans la courbe des infections au nouveau coronavirus et des avancées réalisées dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre cette pandémie, l’Exécutif a décidé d’assouplir les mesures de restrictions en vigueur depuis des mois.

Ainsi, le couvre-feu sur le territoire national a été repoussé 23 heures (jusqu’à 4 heures du matin). Ces mesures comprennent aussi l’autorisation des rassemblements et des activités dans les espaces fermés pour moins de 50 personnes et les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts pour moins de 100 personnes, avec l’obligation d’obtenir une autorisation auprès des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre. « Ces mesures permettent aux salles de fêtes d’opérer à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil à condition que le nombre des personnes présentes ne dépasse pas les 100 personnes, autorisent l’accès aux plages avec le respect de la distanciation physique et l’ouverture des piscines publiques à hauteur de 50% de leur capacité d’accueil », indiquait le communiqué du gouvernement, ajoutant qu’il « exhorte tous les citoyennes et citoyens à continuer à respecter totalement et rigoureusement l’ensemble des mesures préventives annoncées, notamment la distanciation physique, les règles d’hygiène et le port des masques de protection ».

