Coronavirus : l’UE ouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Bonne nouvelle pour ceux qui comptent prendre des vacances cet été. L’Union Européenne a récemment décidé d’ouvrir ses frontières aux personnes totalement vaccinées ou à celles venant des pays considérés comme « sans risque ».

Cette décision a été prise à l’issue d’une rencontre tenue le 19 mai, ayant permis aux ambassadeurs des 27 pays de l’UE de se mettre d’accord sur les règles à mettre en place à l’approche des vacances d’été qui connaissent une affluence de touristes venant des quatre coins du monde. L’UE acceptera ainsi des visiteurs ayant reçu les deux doses pour les vaccins à deux doses (ou une seule dose dans le cas de vaccins comme Pfizer…).

L’UE précise que les personnes concernées sont celles ayant reçu les vaccins approuvés par son régulateur (c’est- à-dire l’Agence Européenne des Médicaments) ou par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Dans ce lot, on peut citer les vaccins AstraZeneca et Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et Sinopharm. Force est de souligner que chaque pays de l’UE planche aussi sur la mise en place de mesures spécifiques telles que le passeport vaccinal, etc. L’UE devrait aussi mettre en place d’ici le mois de juin un certificat sanitaire européen pour les déplacements entre pays au sein de l’union.

