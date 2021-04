Coronavirus : seules les personnes vaccinées peuvent accomplir la Omra

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé que l’obtention de l’autorisation d’accomplir la Omra pendant le mois de ramadan de cette année sera limitée aux personnes vaccinées ou immunisées contre la Covid-19.

L’autorisation d’accomplir les rituels et les prières à la Mosquée Al-Harâm et de visiter al Masjid al-Nabawi ne sera octroyée qu’aux personnes immunisées contre la Covid-19, a rapporté l’Agence de presse saoudienne officielle (SPA) citant un responsable du ministère. Il s’agit des personnes ayant reçu deux doses de vaccin, celles ayant reçu une seule dose depuis 14 jours et celles ayant guéri d’un traitement contre le virus, a précisé la même source.

Il a été également décidé d’augmenter la capacité opérationnelle de la Mosquée Al-Harâm à La Mecque, tout en respectant toutes les mesures de précaution émises par les autorités compétentes, a ajouté la même source.

