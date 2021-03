Coronavirus : un nouveau variant découvert en France

Une nouvelle souche du coronavirus vient d’être découverte en France. La Direction générale de la santé (DGS) a, en effet, annoncé le 15 mars qu’un nouveau variant du coronavirus Sars-CoV-2 a été détecté en Bretagne. Les détails.

On apprend que les autorités sanitaires ignorent pour le moment s’il s’agit d’un nouveau variant plus dangereux ou pouvant se transmettre plus facilement. La DGS a ainsi indiqué que des investigations sont en cours pour en savoir plus, et qu’en attendant, ce variant a été classé dans la catégorie « à suivre ».

Lire aussi| Coronavirus : le Maroc suspend ses liaisons aériennes avec d’autres pays

« Cette catégorie regroupe la plupart des milliers de variants qui apparaissent naturellement dans le monde, et dont seule une petite proportion posera finalement des problèmes particuliers de santé publique, par exemple s’ils s’avèrent plus transmissibles », explique-t-on. « Les autorités sanitaires ont tout d’abord détecté en Bretagne plusieurs cas de malades présentant les symptômes du Covid, « rattachés à un cluster », mais dont les tests PCR étaient négatifs. Il s’agit d’un cluster au centre hospitalier de Lannion (Côtes-d’Armor). Le 13 mars, 79 cas y ont été identifiés, dont 8 cas porteurs du variant, confirmé par séquençage », apprend-t-on, en effet.

Lire aussi|Réforme de la protection sociale: la loi-cadre adoptée au parlement

La DGS souligne aussi que des analyses réalisées par l’Institut Pasteur ont mis en évidence un nouveau variant porteur de neuf mutations dans la région codant pour la protéine S, mais également dans d’autres régions virales.