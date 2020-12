Coronavirus : un premier scanner de dépistage au Maroc

United Imaging Healthcare (UIH), grand acteur international dans le domaine des équipements médicaux, a introduit le tout premier système de dépistage du Covid-19 en Afrique. Une solution qui permet de quantifier l’infection et de suivre les patients atteints du coronavirus grâce à l’Intelligence artificielle.

Installée à la Clinique De Vinci à Casablanca, cette solution de Radiologie d’Urgence dédiée à la lutte contre le Covid-19 et appelée « uVision CT » est rapide, sécurisée et précise. « UIH a récemment établi son Hub africain à Casablanca dans l’objectif de soutenir la recherche scientifique médicale et de contribuer à son essor en Afrique, en apportant le support technique et des solutions médicales de pointe. Introduit au Maroc en partenariat avec PromedStore Imaging, ce premier système anti-Covid-19 consiste en un scanner équipé de 40 détecteurs rapides et précis permettant une très haute résolution spatiale. C’est en effet la plus fine dans cette gamme de système, grâce aux technologie créées par UIH », explique le docteur Nissal Berrached Directeur d’UIH pour la région.

Cette solution de dépistage du Covid-19 développée par UIH se veut un outil incontournable pour trier les patients et séparer les sujets contaminés de ceux sains. Cette même technologie est par ailleurs utilisée pour détecter la présence d’une pneumonie virale, évaluer l’infection au niveau des poumons et suivre les patients atteints du Covid-19. « En quatre mois à peu près, cette technologie nous a permis de détecter plus de 500 cas positifs parmi 3000 examens effectués. Cette technologie qui s’appuie que le calcul automatique des pourcentages d’atteinte par segments et lobes pulmonaires est une valeur ajoutée non seulement diagnostique mais également pronostique », ajoute le professeur Jaâfar Heikel, spécialiste en maladies infectieuses et santé publique à la Clinique De Vinci de Casablanca.

