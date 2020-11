Coronavirus : voici la date de la fin de la pandémie

C’est en 2021 que la pandémie du coronavirus prendra fin mais elle ne disparaîtra pas, a affirmé Rinat Maksioutov, directeur général du centre scientifique Vektor, lors du festival scientifique en ligne Science Bar Hopping.

Depuis son apparition en décembre dernier en Chine, le coronavirus a contaminé plus de 62 millions de personnes et causé plus de 1 million de décès dans les 191 pays touchés par la pandémie. Tandis que l’épidémie sévit à travers le monde, nombreux sont ceux qui se questionnent sur la fin de la crise sanitaire. «Le virus persistera, mais la pandémie disparaîtra en 2021, j’en suis certain», indique Rinat Maksioutov, directeur général du centre scientifique Vektor.

Lire aussi| 2.260 lits hospitaliers supplémentaires en 2021

Il estime que l’épidémie sera éradiquée dès la formation d’une immunité collective suffisante. Pour cela, il est nécessaire de vacciner environ la moitié de la population. Dans ce cas, «le virus lui-même ne disparaîtra pas, mais il ne sera pas aussi dangereux qu’aujourd’hui», rassure-t-il.

Lire aussi|L’UM6P et le CRI de Marrakech-Safi s’allient pour accompagner le tissu entrepreneurial