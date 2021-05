Coronavirus : voici les huit mesures choc proposées par le panel d’experts de l’OMS

Le panel mondial d’experts indépendants mis en place par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour contrer la pandémie du Covid-19 vient de rendre son verdict. Voici le détail des huit mesures choc proposées par ce groupe d’experts.

Composé de 13 experts et co-présidé par l’ancienne présidente de la République du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et l’ancienne Première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Clark, ce panel propose deux séries de recommandations. « L’une pour rapidement stopper la pandémie dans son élan et l’autre pour transformer la gouvernance mondiale de la santé », apprend-t-on. Voici les huit mesures choc proposées :

-Un don de 1 milliard de doses de vaccins d’ici à septembre aux pays les plus pauvres

Le panel demande aux pays développés, qui produisent des vaccins et qui ont une couverture significative de leur population, de faire un don d’un milliard de doses de vaccins d’ici à septembre aux 92 pays les plus pauvres du monde. Cette quantité devra être complétée par un milliard de doses supplémentaires mi-2022.

-Octroi de licences volontaires de brevets sur les vaccins covid d’ici trois mois

Selon le panel, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC) devront réunir les principaux pays producteurs de vaccins pour convenir de l’octroi de « licences volontaires » et de transferts de technologies qui permettront à des pays producteurs mais à faible revenu, de produire les vaccins. Ceci, dans les prochains mois. A défaut, « les Etats pourront demander une « licence obligatoire, c’est-à-dire une renonciation aux droits de propriété intellectuelle des détenteurs de brevets, en vertu de l’accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ».

-Les pays du G7 verseront 11,4 milliards de dollars à Act-A en 2021

Le panel recommande aux pays du G7 d’octroyer 11,4 milliards de dollars en 2021 pour financer la plateforme Act-A, soit 60% de ce qu’il faut pour son fonctionnement. Cette plateforme est chargée de distribuer des tests, traitements et vaccins (via Covax) aux 92 pays les plus pauvres.

-Création d’un Conseil mondial de lutte contre les menaces sanitaires

Ce conseil aura la mission de maintenir l’engagement politique pour préparer la réponse aux pandémies. Il sera composé de dirigeants politiques de très haut niveau. Le panel recommande aussi à tous les pays de revoir leurs plans de préparation et prévoir les fonds et les personnes nécessaires pour affronter une autre crise sanitaire.

-Mise en place d’un nouveau système mondial de surveillance

Selon le panel, ce nouveau système mondial devra être fondé sur une transparence totale, et l’OMS devrait pouvoir publier immédiatement toute information suggérant l’émergence d’une épidémie.

-Mise en place d’un mécanisme international de financement en cas de pandémie

Ledit fonds devra mobiliser les contributions à long terme à hauteur de 5 à 10 milliards de dollars par an, et doit pouvoir assumer la dépense de 50 à 100 millions de dollars en cas de pandémie, selon le panel.

-Création d’une plate-forme prénégociée pour produire les vaccins, les tests et les traitements

Selon les recommandations, cette plate-forme, qui fera suite à Act-A, doit permettre la production et la reproduction rapide et équitable de biens publics mondiaux que sont les vaccins, les traitements et les outils de diagnostic pour lesquels un cahier des charges aura été préétabli. Le panel estime que l’adhésion des industriels à cette plate-forme facilitera leur financement public.

-Renforcement de l’autorité et de l’indépendance de l’OMS

A ce niveau, le panel propose un seul mandat de sept ans pour le directeur général de l’OMS, et la création d’un comité permanent pour gérer les urgences. De même, l’organisation devrait être financée aux deux tiers avec les cotisations des Etats membres, et devrait mesurer l’état de préparation des Etats pour résister à une pandémie.