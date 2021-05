Coronavirus : voici les nouvelles mesures d’allègement des restrictions qui entrent en vigueur dès le 1er juin

Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures visant à alléger les mesures de restrictions en vigueur. Les détails.

Le gouvernement poursuit l’allègement des mesures de restriction entamé au lendemain de la fête du mois sacré de Ramadan. Dans ce sens, on apprend que le gouvernement a décidé de prendre un ensemble de mesures, à partir du 1er juin prochain, notamment en permettant l’organisation de rassemblements et d’activités dans des espaces fermés pour moins de 50 personnes. De même, l’organisation de rassemblements et d’activités dans des espaces ouverts pour moins de 100 personnes est autorisée, avec l’obligation de l’obtention d’une licence auprès des autorités locales dans le cas où ce nombre dépasserait la limite fixée ci-dessus.

Lire aussi| Coronavirus : ce qu’il faut retenir du diagnostic de la BAD et de l’OIT sur la gestion faite par le Maroc

Aussi, les moyens de transports publics pourront-ils remplir 75% de leurs capacités. L’Exécutif a également annoncé l’ouverture de théâtres, cinémas, centres culturels, bibliothèques, musées et monuments tout en limitant le nombre de places à 50% de leur capacité. Le gouvernement a également décidé d’autoriser les salles de fêtes et de mariages à fonctionner à moins de 50% de leur capacité, à condition que le nombre de participants ne dépasse pas 100 personnes, et de permettre l’accès aux espaces de plage, avec la nécessité de respecter la distanciation physique. Les piscines sont également autorisées à rouvrir, avec un seuil de 50% à ne pas dépasser.

Lire aussi| Le saoudien Amiantit prend le contrôle d’Amitech Maroc