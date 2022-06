Costa Coffee de retour au Maroc

Après avoir fermé son dernier shop à Casablanca suite à un désaccord avec International Retail Morocco, filiale du saoudien Alhokair, un des groupes les plus importants au Moyen Orient dans la distribution et l’exploitation de marques internationales à travers la franchise, la chaîne de distribution de café du Royaume Uni, Costa Coffee, s’apprête à avoir à nouveau pignon sur rue au Maroc.

Cette fois-ci, la relance de l’aventure reprendra par Marrakech et plus particulièrement M Avenue, la nouvelle ruelle branchée de commerce et de restauration de la ville ocre où un autre géant mondial du café premium a déjà posé son baluchon, à savoir le japonais % Arabica.

Et c’est avec un master franchisé britannique d’origine indienne, que Costa Coffee compte reprendre des couleurs dans notre pays avec un programme d’investissement plus ambitieux que celui assez timide déployé par Alhokair, qui n’avait pas dépassé une poignée de points de vente entre Casablanca et Rabat en huit ans de présence au Maroc et qui avait fini, surtout, par exaspérer le franchiseur alors que le principal concurrent mondial, à savoir l’américain Starbucks, y avançait toutes voiles dehors.

Après Marrakech, dont l’ouverture est programmée dans quelques semaines, la filiale de Coca Cola (qui avait racheté l’enseigne Costa Coffee en 2018 auprès du britannique Whitbread PLC), compte accélérer la vitesse de son déploiement au Maroc pour atteindre rapidement une quinzaine de points de ventes (dont l’aéroport Mohamed V de Casablanca et le Morocco Mall), sachant qu’entre son départ et son retour, de nouveaux concurrents et des plus redoutables ont occupé le terrain et à leur tête l’enseigne internationale Espressolab, qui est déjà à sept shops en moins de 18 mois de présence effective au Maroc. Le Maroc confirme ainsi, son attractivité pour les enseignes internationales de café premium. Qui sera le suivant ?