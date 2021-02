Country Brand Awards : le Maroc premier en Afrique

Le Maroc s’est classé en tête du classement Afrique des Country Brand Awards pour la « catégorie générale » (Overall Category), ont annoncé les organisateurs de ce prix.



Le Maroc s’est démarqué en Afrique dans cette catégorie en remportant le prix d’or devant l’Afrique du Sud (prix d’argent) et l’Égypte (bronze), selon les résultats affichés sur la page officielle du Prix. Au niveau mondial, la Nouvelle-Zélande a remporté le prix d’or de cette catégorie, suivie de Singapour et de la Corée du Sud, selon la même source.

Les Country Brand Awards évaluent de façon indépendante trois catégories : « Promotion Touristique », « Doing Business » et « Catégorie Générale ». Dans la catégorie « Promotion Touristique », le Maroc s’est classé deuxième en Afrique après le Kenya, alors que la troisième place est revenue à l’Égypte. En Afrique toujours, le Royaume s’est classé premier ex-aequo avec l’Afrique du Sud dans la catégorie « Doing Business » devant le Kenya et le Sénégal.

Ces catégories couvrent trois éléments fondamentaux dans la construction d’une Marque Pays, à savoir la capacité à générer une marque économique en attirant des investissements étrangers, des talents et en promouvant les exportations ; la capacité de créer une marque touristique et un nouvel axe exceptionnel qui correspond à la gestion de la crise du Covid-19. Ce dernier axe couvre la gestion de la pandémie du coronavirus par les pays et prend en compte des éléments clés tels que la sécurité sanitaire.

