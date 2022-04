Coupe du monde 2022. Un supercalculateur simule tous les matchs et prédit le parcours des Lions de l’Atlas

A sept mois du coup d’envoi du Mondial, les pronostics vont bon train. Et chacun a sa méthode. Pour pronostiquer les 64 matchs de la compétition (de la phase de poules à la finale), le célèbre média sportif américain ESPN s’est associé au cabinet de conseil Twenty First Group, qui a conçu un modèle combinant les notes individuelles des joueurs et les performances des équipes nationales. En se basant notamment sur les dernières grandes compétitions disputées : l’Euro, la Ligue des nations, la Copa America et la CAN.

A ce petit jeu, la phase de poules réserve quelques surprises notables, avec la victoire du Maroc contre la Croatie (2-1), celle du Canada face à la Belgique (2-1) ou celle de la Corée du Sud devant l’Uruguay (1-0). Les Croates (finalistes en 2018), les Belges et les Uruguayens se font d’ailleurs sortir dès le premier tour du Mondial. Tout comme le Mexique, le Japon, la Serbie, le Cameroun ou le Ghana.

Versés dans le groupe F, les Lions de l’Atlas affronteront la Croatie, vice-championne du monde (le 23 novembre à 11 heures), la Belgique, deuxième au classement mondial (le 27 novembre à 20 heures) et le Canada (le 1er décembre à 16 heures). A première vue, le groupe paraît très difficile. Et pourtant… Selon les simulations du média américain, l’équipe du Maroc devrait passer la phase de poules. Les Lions de l’Atlas débutent leur tournoi par une victoire contre la Croatie (2-1). Les joueurs de Vahid Halilhodžić aligneront ensuite deux nuls contre la Belgique (1-1) et le Canada (1-1). De quoi leur ouvrir les portes des 8es de finale.

En huitièmes de finale, les Lions de l’Atlas tomberont sur l’Allemagne. Malheureusement, d’après cette simulation d’ESPN, le Maroc sera battu par la Mannschaft sur le score de 3-1.

D’après ESPN, le Maroc ne sera la seule Nation africaine à passer le cap du premier tour. Les Lions de la Téranga du Sénégal feront pareil après un bon point obtenu contre les Pays-Bas en match d’ouverture (1-1), une victoire face au pays organisateur, le Qatar (2-0) et un nul contre l’Equateur (1-1). Mais tout comme le Maroc, le Sénégal sera éliminé, en huitièmes, par l’Angleterre (2-0).

Dans les autres 8es, la France sort l’Argentine en prolongation (2-1, ap), les États-Unis éliminent les Pays-Bas (2-1), le Danemark bat la Pologne (1-0), l’Espagne domine le Canada (1-0), le Brésil prend le meilleur sur la Corée du Sud (2-0) et le Portugal passe aux tirs aux buts contre la Suisse (1-1, victoire aux tab).

En quarts de finale, la France, championne du monde en titre, est opposée aux États-Unis avant de l’emporter 2-0 pour se hisser dans le dernier carré de cette Coupe du monde. Dans les autres matchs, le Brésil bat l’Espagne après prolongation (2-1, ap), l’Allemagne élimine le Portugal (2-1) et l’Angleterre renvoie le Danemark à la maison (2-0).

Lors de sa demi-finale, l’équipe de France se retrouve face au Brésil. Mais cette fois, c’est la Seleçao qui s’impose et accède à la grande finale (2-1). Une manière pour les Brésiliens de prendre leur revanche après 1998 et 2006. Dans l’autre match, l’Angleterre vient à bout de l’Allemagne à l’issue d’une séance de tirs aux buts (2-2, victoire aux tab).

Le 18 décembre à Losail, la Seleçao décrocherait in fine sa sixième étoile, victorieuse de l’Angleterre sur la plus petite des marges (1-0). Le Brésil s’offre ainsi une sixième étoile et conforte son statut de nation la plus titrée dans l’histoire de la Coupe du monde.