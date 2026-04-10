Coupe du Monde 2030: la coopération judiciaire entre dans une phase opérationnelle

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal, co-organisateurs de la Coupe du Monde 2030, ont signé, vendredi 10 avril à Rabat, un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la coopération judiciaire transnationale et à promouvoir une action concertée pour la période 2026-2030, en prévision de la grand-messe du football international.

Les ministres de la Justice des trois pays, respectivement Abdellatif Ouahbi, Félix Bolaños et Rita Júdice, ont tenu, à cet effet, la première rencontre trilatérale en vue de la préparation de cet événement sportif et du développement de la coopération technique.

Le mémorandum d’entente, qui s’inscrit dans le prolongement des déclarations d’intention bilatérales déjà signées entre le Maroc et le Portugal (Lisbonne, janvier 2025) et entre le Maroc et l’Espagne (Madrid, mars 2025), est applicable à compter de la date de sa signature jusqu’au 31 décembre 2030 et pourra être révisé ou prorogé si les trois pays en conviennent.

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Les sept domaines de coopération convenus couvrent notamment l’entraide judiciaire et la coordination entre autorités centrales, ainsi que la promotion de la justice numérique et le renforcement de la lutte contre la criminalité et la cybercriminalité.

Lors de cette réunion, M. Ouahbi a souligné que le mémorandum reflète l’engagement du Royaume du Maroc à contribuer à la construction d’un cadre commun susceptible de relever les défis liés à l’organisation, notant que cette initiative traduit une volonté collective d’établir un modèle avancé de coopération judiciaire fondé sur l’efficacité, l’intégration et l’anticipation.

De son côté, M. Bolaños a considéré que l’organisation d’un événement mondial de cette ampleur exige une mobilisation conjointe et la mise en place de mécanismes efficaces de coopération judiciaire, assurant que l’Espagne mettra à contribution son expertise, sa position stratégique et son rôle de lien direct entre le Maroc et l’Union européenne.

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Quant à Mme Júdice, elle a affirmé que cette initiative témoigne de la profondeur du partenariat qui unit les trois pays et instaure une nouvelle phase de travail commun fondée sur la confiance et l’intégration, soulignant que le renforcement de la coopération judiciaire et l’intensification de la coordination institutionnelle permettront de relever les défis juridiques liés à cet événement mondial et de garantir la protection des droits.

La Coupe du Monde est, de ce fait, perçue comme une opportunité pour raffermir la coopération trilatérale, de consolider les mécanismes existants et de mettre en valeur la maturité des relations entre les trois pays. Aussi, elle permet d’explorer le développement d’outils numériques pour l’échange rapide et sécurisé de demandes, de documents et d’informations judiciaires liés au tournoi.