Couverture médicale. Crédit Agricole du Maroc lance un nouveau produit au profit des agriculteurs

En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, Crédit Agricole du Maroc poursuit ses efforts pour la réussite du programme de généralisation de la couverture sociale au profit des agriculteurs en lançant un produit dédié à l’AMO «Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii » et en mettant en place un dispositif spécifique pour accompagner ce programme. L’objectif du groupe bancaire est de faciliter et accompagner l’adhésion des agriculteurs au régime de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire) tout en simplifiant les procédures de prélèvement des cotisations et de remboursement des prestations de l’AMO pour les agriculteurs.

Dans le détail, cet accompagnement est décliné autour de trois principaux axes. Il s’agit de l’échange de données, la communication et la sensibilisation des bénéficiaires et la bancarisation et l’inclusion financière. « Pour cela, un produit bancaire dédié nommé « Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii » a été mis en place. Il s’agit d’une avance que le CAM accordera automatiquement à l’agriculteur à sa demande et sans aucune garantie et qui assurera les prélèvements mensuels de la CNSS sur le compte professionnel de l’agriculteur pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et ce, même en cas de manque de provision », assure le groupe bancaire.

La même source indique, que cette disposition permet à l’agriculteur de profiter pleinement de la totalité de la couverture sociale et des prestations de l’AMO, ajoutant que dans le but d’accompagner efficacement cette opération d’envergure, le Crédit Agricole du Maroc repense la relation avec l’agriculteur, en mettant désormais à sa disposition deux comptes distincts et complètement étanches. Force est de remarquer, que d’autres mesures sont également mises en place dans ce sens.